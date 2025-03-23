Son Dakika... Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü: 'Herkesin güçlü olmasını istedi!'
Son Dakika gelişmesi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik sorgusunun tamamlanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oy kullanmak üzere adliyeden ayrıldı. Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyleyerek, "Bu sürecin Türkiye için büyük bir uyanışa sebep olduğunu gördüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı.
CHP lideri Özgür Özel ile İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, adliyeden oy kullanmak üzere ayrıldı.
İMAMOĞLU'NDAN MESAJ VAR!
Özel ve İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü.
Özel, İmamoğlu'nun mesajını aktardı:
"Ailesini en kötüsüne hazırladı ama bu sürecin Türkiye için büyük bir uyanışa sebep olduğunu gördüğünü söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu söyledi, herkesin güçlü olmasını istedi"
Etiketler: #Özgür Özel #Dilek İmamoğlu #ön seçim #Ekrem İmamoğlu
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