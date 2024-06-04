Çağlayan Adliyesi'nde intihar: Tutuklandığını öğrenince atladı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:39

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:02

İstanbul Adliyesi'nde bir yurttaş intihar etti. Asliye ceza mahkemelerinin bulunduğu D Blok'ta bugün meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Zekeriya Tokur, iddiaya göre uyuşturucu parası istemek için annesiyle kız kardeşinin Sarıyer Çayırbaşı'ndaki evlerine gitti.

KIZ KARDEŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Kız kardeşinin daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Tokur, iddiaya göre eve gittiğinde kız kardeşiyle arasında tartışma çıktı. Kız kardeşinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Zekeriya Tokur, 'kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDIĞINI ÖĞRENİNCE İNTİHAR ETTİ

Nöbetçi hakimlik, Tokur'un uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini, kaçma, delilleri yok etme ve müşteki ile tanıkların beyanlarını etkileme şüphesi bulunduğuna kanaat getirerek tutuklanmasına karar verdi. Zekeriya Tokur, tutuklandığını öğrendikten sonra bulunduğu 6'ıncı kattan kendisini aşağıya bırakarak -2'nci kata düştü. 8 kat yükseklikten düşen Tokur, yaşamını yitirdi. Zekeriya Tokur'un ayrıca sokakta yaşadığı öne sürüldü.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından annesine ve kız kardeşine karşı kasten yaralama suçundan dolayı hakkında soruşturma yapılan ve tutuklamaya sevk edilen Z. T., Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu ve tutuklanmasına karar verilmesini müteakip İstanbul Adalet Sarayı’nın Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu D2 Blok 6. Katta bulunan koridorda korkulukların üzerinden atlayarak -2. Katta bulunan zemine düşmesi sonucunda ölmüş olup, derhal olay yerinde gerekli inceleme ve tespitler yapılmaya başlanarak ölü muayene işlemleri yapılmıştır.