Çağlayan’daki adalet nöbetinde konuşan Özel, casusluk soruşturması için başsavcılığa yüklendi: Çaresizliğin itirafı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vermesi öncesinde binlerce yurttaş adliye önündeydi. İstanbul Valiliği, İmamoğlu’nun ifade işlemleri öncesinde Şişli dahil birçok ilçede gösteri yasağı aldı. Sabah saatlerinden itibaren ise binlerce polis Çağlayan’a konuşlandırıldı. Onlarca polis otobüsü ve TOMA’nın yanında adliyenin dört bir tarafı da barikatlarla kuşatıldı. Ancak yurttaşlar yasağı ve alınan önlemleri tanımadı. CHP genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri ifade işlemleri öncesi parti otobüsünde sabahlarken sabah saatlerinden itibaren binlerce yurttaş da Çağlayan’a akın etti. CHP, adliyenin karşısına parti otobüsünü yerleştirirken CHP’nin Çağlayan’daki milletvekilleri, gün boyunca alanda toplanan yurttaşlara seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de parti kurmaylarıyla birlikte saat 11’de adliyeye geldi. İmamoğlu’nun adliyede ifade verdiği 7. kata giriş çıkışlar ise tamamen kapatıldı. Avukatlar ve basın mensuplarının kata girişi engellenirken içeri yalnızca İmamoğlu ile birlikte ifadesi alınan isimlerin avukatları ve CHP kurmaylarının girişine izin verildi. CHP lideri Özel, öğlen saatlerinde dışarıda toplanan onbinlerce yurttaşa seslenmek için otobüsün bulunduğu alana geldi. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in 2 Ekim 2024’te bu göreve geldiğini anımsatarak “Çağlayan Adliyesi’ne AK toroslar çetesini yolladılar o gün bugündür huzurumuz yok” dedi. “Casusluk soruşturması, başsavcılığın çaresiz kaldığının itirafıdır” diyen Özel, İmamoğlu ve CHP’ye yönelik sürece tepki gösterirken “Geçtiğimiz günlerde 500 sayfa bir iddianame saatler içinde çöp oldu. Bunlar mahkeme salıverir diye korkup yeni suç icat etmeye kalktılar ve tutup ‘casusluk’ suçu diye bir şey icat ettiler. FETÖ böyle yapardı” dedi.

‘İNGİLİZ İSTİHBARATI’

“İmamoğlu’nun casuslukla suçlanması bir itiraftır” diyen CHP lideri, casusluk soruşturmasında yer alan Hüseyin Gün’ün itirafçı olup İngiliz istihbaratıyla çalıştığını itiraf ettiğini de açıkladı. Özel, şu ifadeleri kullandı: “Ekrem Başkan ile ilişkilendirmeye çalıştıkları kişi, biraz önce itirafçı olmuş ve ‘Ben İngiliz ajanıyım’ demiş. İngiliz istihbaratı ile çalışmaya biz değil, AKP’liler alışıktır.”

İmamoğlu dün sabah 10:55’te getirildiği adliyede ifade işlemlerinin başlaması için tam beş saat bekletildi. Adliye nezarethanesinde tek başına tutulan İmamoğlu’nun avukatlarıyla görüşme talebi de reddedildi. Soruşturma kapsamında ilk olarak Hüseyin Gün’ün ifadesi alınırken Ekrem İmamoğlu, Tele1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek’in ifadeleri gece geç saatlere kadar sürdü. Yanardağ, ifadesinde tüm iddiaları reddederek “Ben yurtsever, sol görüşlü bir gazeteciyim. Ülkeme zarar verecek hiçbir faaliyetin içinde olmadım, bu bana yöneltilebilecek en çirkin suçlamadır” dedi.

‘HAYATIMA BÜYÜK HAKARET’

Yaklaşık 3 saat ifade veren İmamoğlu, söz konusu kişileri fotoğrafı gördükten sonra anımsadığını belirterek “2019 seçiminde tebrik ziyaretinde çekilmişti” dedi. İmamoğlu, Gün’ün ve Özkan’ın seçim sürecinde gizli veri analizi yaptıkları iddialarına ise hayal ürünü olarak nitelendirdi. İmamoğlu, CIA bağlantılı olduğu öne sürülen ‘Aaron Barr’ isimli kişiyle hiçbir ilgisinin olmadığını da belirtti. İmamoğlu, “Casusluk benim için vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Böyle bir suçlama benim hayatıma yapılmış en büyük hakarettir. Komplo teorisiyle karşı karşıyayım. Roma’yı benim yaktığım daha gerçekçidir” savunmasını yaptı.

‘VERİLERİMİZ PARAYLA SATILIYOR FİDAN’A ERDOĞAN’A SORAN YOK’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün sabah saatlerinde Küçükçekmece’de bulunan Zeynebiye Camisi Açılışı ve Revak Alanı Temel Açma Töreni’nin açılışına katıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz katıldı. Özel, dün Çağlayan Adliyesi’nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, İmamoğlu’nun “Tüm Caferi canlara selam gönderdiğini” aktardı.

Özel, açılışın ardından Eskişehir’deki “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingine katıldı. Bayraklar ve posterlerle mitingin yapılacağı alana gelen binlerce yurttaş, “Hak hukuk adalet” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları attı.

‘BENDEN KURTULMAK İÇİN’

İmamoğlu da Silivri’den 64’üncü eylem noktası Eskişehir’e mektup yolladı. İmamoğlu, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz tarafından okunan mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Her gün yeni iftiralar, soruşturmalar, davalarla benden kurtulmaya çalışıyorlar. 15.5 milyon oyla cumhurbaşkanlığına aday olmamdan, casusluk hikayeleri uydurmaya kalkıyorlar. Bu casusluk hikayelerini özgür medyayı yok etmek, Merdan Yanardağ gibi ülkesini seven, muhalif aydınları, gazetecileri susturmak için kullanıyorlar”

Mitingde nadir toprak elementleri tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Özel,“ Dünyada beşinci en büyük rezerv Türkiye’de, Eskişehir’de. Büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Erdoğan, Trump’a ‘nadir toprak elementleri’ni ham cevher olarak vermeyi taahhüt ediyor. Eğer bunu verirsek, altın yumurtlayan tavuğu vermiş oluruz. Eğer bunu verirsek geleceği vermiş oluruz. Nadir elementler bu ülkenin geleceğidir, sana sattırmayız!” ifadelerini kullandı.

‘CHP’DEN CASUS ÇIKMAZ’

Özel, İmamoğlu hakkında açılan “casusluk soruşturmasına” sert tepki gösterdi. Özel, “Casus arayacaksan, ne istedilerse verdik dediğin Fetö’yü semirten kadrolarında ara, Ankara’yı parsel parsel satan Melih Gökçek’te ara hainliği. Hain arayacaksan, namuslu Türk ordusuna balyoz kumpası kurulurken ‘Ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ diyen bakanlarında, Zekeriya Öz’ün altına zırhlı araç çeken Recep Tayyip Erdoğan’da ara. Atatürk’ün partisinden casus, hain çıkmaz” dedi. Dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan zamanında, MİT’in ve 8 bakanlığın verilerinin çalındığını, bu yüzden Ankara’da 23., 28. ve 33. ağır ceza mahkemelerinde devam eden davaların olduğunu belirten Özel, “Veriler dünyanın öbür ucunda parayla satılıyor. Hakan Fidan’a soran yok, Erdoğan’a soran yok” ifadelerini kullandı.

‘VİZESİZ AVRUPA’ SÖZÜ VERDİ

“Erdoğan, 2002’de ‘45 liracık KYK veriyorlardı’ diyor. 45 lirayla 1,5 çeyrek altın alınıyordu” diyen Özel, “Bugün KYK bursu 1.5 çeyrek altın olsa 15 bin lira olması gerekiyor, burs 3 bin lira. CHP iktidarında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam destek veriyorum diyen 89 partinin kapı gibi imzasını aldık. Dünyanın en pahalı etini de internetini de bize dayatan iktidarı değiştireceğiz. Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor. Öğrencilerin yalnızca yüzde 15’i yurtlarda kalabiliyor. İktidar olduğumuzda TOKİ’yi çağıracağız ‘Cumhuriyet Yurtları’nı yaptıracağız!” dedi.

CHP’LİLER ÇAĞLAYAN’DA SABAHLADI

CHP milletvekilleri, Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun sorgusu için geceden gittikleri Çağlayan adliyesi önünde, otobüsün içinde sabahladı. Dün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada; gece boyunca otobüsün çekilmesi için pazarlıkların yapıldığını ancak otobüsü santim kıpırdatmadıkları CHP’li vekiller tarafından ifade edildi.

CHP milletvekili Umut Akdoğan, parti otobüsünün sivil bir araçla önünün kesildiği bilgisini paylaşarak “Bütün gece otobüsümüzün içindeydik ve otobüsümüzün çekilmesine izin vermedik. Çünkü ‘Otobüsü adliyenin önüne sokamazsınız’ dediler ama soktuk. Cumhuriyet Halk Partisi otobüsü tam da İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde. Bütün gece boyunca pazarlıklar sürdü. Alırdınız, almazdınız ama hiçbir şekilde otobüsümüzü santim kıpırdatmadık” dedi.

CHP milletvekili Ali Gökçek ise şu ifadeleri kullandı: “Ekrem İmamoğlu’nun görüntüsünü, sesini, videosunu yasaklayanlar bugün de Cumhuriyet Halk Partisi’nin otobüsünü İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde görmek istemiyorlar. Çünkü onlar halka yalan söylüyorlar. Biz de doğruları anlatıyoruz.”