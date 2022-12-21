Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez arayan kadına para cezası
Adıyaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2 ayda 22 bin 217 defa arayarak hattı meşgul eden kişiye para cezası verildi
Alınan bilgiye göre, kentte bir kadın sim kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan gümrük kaçağı cep telefonu ile 14 Ekim-14 Aralık arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 22 bin 217 defa aradı.
ADRESİ TESPİT EDİLDİ
Hattı meşgul eden kadını bulmak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin adresini tespit etti. Kadına 561 lira idari para cezası uygulandı.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
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