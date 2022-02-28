ÇAĞSAV 2021 Onur Ödülleri sahiplerini buluyor

Çağdaş Sanatlar Vakfı’nın (ÇAĞSAV) 2021 Onur Ödülleri 7 Mart’ta Ankara’da sahiplerini bulacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 11:41
ÇAĞSAV 2021 Onur Ödülleri sahiplerini buluyor
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ÇAĞSAV 2021 Onur Ödülleri Töreni, 7 Mart’ta, Ankara Kent Konseyi Kabul Binası’nda yapılacak.

Ressam Yalçın Gökçebağ ve Çorum Resim Müzesi’ne Onur Ödülü heykelciklerinin sunulacağı törende müzik dinletisi de gerçekleştirilecek.

Tören, saat 18.30’da başlayacak.


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