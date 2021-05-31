ÇAĞSAV Onur Ödülü ressam Gökçebağ ve Çorum Sanat Müzesi’nin
Çağdaş Sanatlar Vakfı –ÇAĞSAV’ın 2021 Onur Ödülleri’ne ressam Yalçın Gökçebağ değer görüldü.
Gökçebağ'a verilen ödülün dışında kurumsal alanda ise Çorum Sanat Müzesi ve Galerisi’ne verileceği açıklandı. ÇAĞSAV Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Kahramankaptan, kararın ödül yönetmeliği çerçevesinde yönetim kurulunda oybirliğiyle alındığını belirterek, sunum töreninin pandemiyle ilgili gelişmeler dikkate alınarak ileriki bir tarihte yapılacağını bildirdi.
ÇAĞSAV Onur Ödülleri heykeltıraş Mehmet Aksoy’un imzasını taşıyor.
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