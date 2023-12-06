ÇAĞSAV’dan Cumhuriyet’e ödül!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

Çağdaş Sanatlar Vakfı’nın (ÇAĞSAV) 2023 yılı Onur Ödülleri önceki gün Ankara Kent Konseyi binasında düzenlenen törenle dağıtıldı.

Kişisel alanda ödül, fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç’a sunulurken; kurumsal alanda ödülün sahibi gazetemiz Cumhuriyet oldu.

Ödülünü gazetemiz adına Çağdaş Sanatlar Vakfı Başkanı Devrim Erol’dan alan yazarımız Işık Kansu, “Türkiye’de sanat galerisi olan tek gazeteyiz. Şimdiye kadar butik galerimizde hem dalında isim yapmış sanatçıları hem genç sanatçıları ağırladık. Cumhuriyet gazetesinin sanat ile anılması bizim için onur verici. Bu ödüle gazetemizi değer gördüğünüz için ÇAĞSAV yönetimi ve seçici kurul üyelerine teşekkür ederiz” dedi.

Onur ödülü alan fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç ise “Bu vesileyle söylemek istiyorum; çocukluğumdan beri Cumhuriyet okuruyum ve bu gece birlikte ödül almaktan gurur duydum” ifadelerini kullandı.

