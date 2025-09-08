Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş, dün gece yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 97 yaşında Ankara’da vefat etti. Peki, Cahit Karakaş kimdir? Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş kaç yaşında, nereli? Cahit Karakaş neden öldü?

CAHİT KARAKAŞ KİMDİR?

Cahit Karakaş, 1928 yılında Bartın’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitiren Karakaş, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığında etüt proje ve kontrol mühendisi olarak çalıştı.

Bayındırlık Bakanlığı Limanlar İnşaatı Fen Heyeti Müdürü iken görevinden ayrılan Karakaş, 13. Ve 14. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Adalet Partisi’nden; 15. ve 16. Dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Zonguldak Milletvekili seçildi. Cahit Karakaş, 33. Hükümet’te 26 Mart 1971 – 10 Kasım 1971 tarihleri arasında Bayındırlık Bakanı ve 10 Kasım 1971 – 11 Aralık 1971 tarihleri arasında Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

Cahit Karakaş, 17 Kasım 1977'de TBMM Başkanlığı’na seçildi ve bu görevi 12 Eylül 1980 darbesine kadar sürdü. 1983’teki genel seçimlerde 17. Dönem Zonguldak Milletvekili seçilen Karakaş, milletvekilliği süresince uluslararası parlamento kuruluşlarında görev aldı.

CAHİT KARAKAŞ'IN EŞİ KİM?

Cahit Karakai, Prof. Dr . Sirel Karakaş’ın eşi, Doç. Dr. Muammer Karakaş ile OYAK Yeni İş Geliştirme Direktörü Cem Karakaş’ın babalarıdır.