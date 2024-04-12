Çakarlı araca 12 bin 878 lira para cezası!

Sinop'ta mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye 12 bin 878 lira ceza verildi.

AA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:03
Çakarlı araca 12 bin 878 lira para cezası!
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Uğur Mumcu Meydanı'nda trafik denetimi yapan ekipler, durdurulan bir otomobilde inceleme yaptı.

İncelemede, araçta mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı sistemi olduğu tespit edildi.

Araç sahibi ve sürücüye toplam 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandı.

Sistem ise ekipler tarafından söküldü.


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