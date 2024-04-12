Çakarlı araca 12 bin 878 lira para cezası!
Sinop'ta mevzuata aykırı olarak aracında ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullandığı tespit edilen sürücüye 12 bin 878 lira ceza verildi.
Uğur Mumcu Meydanı'nda trafik denetimi yapan ekipler, durdurulan bir otomobilde inceleme yaptı.
İncelemede, araçta mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı sistemi olduğu tespit edildi.
Araç sahibi ve sürücüye toplam 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandı.
Sistem ise ekipler tarafından söküldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- O komiser hakkında karar verildi!
- Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
- Akşener'e bir 'rica' da Erdoğan'dan!
- Malatya'da korkutan deprem!
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- En kötü çift olan 4 burç
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!