Çakarlı araca para cezası

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yol kontrolü sırasında jandarma ekiplerince durdurulan ve “çakar” takıldığı tespit edilen aracın sürücüsüne 12 bin 878 TL idari para cezası uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:28
Çakarlı araca para cezası
Abone Ol google-news

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol esnasında durdurulan B.B. idaresindeki araçta "çakar" olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne ihlal sebebiyle 12 bin 878 TL idari para cezası uygulandı.


çakar haberleri idari para cezası haberleri kastamonu haberleri

İlgili Haberler

Erken başladılar... AKP Ankara Adayı Turgut Altınok'tan çakarlı araçlarla 'seçim şovu'

Erken başladılar... AKP Ankara Adayı Turgut Altınok'tan çakarlı araçlarla 'seçim şovu'
Suç örgütlerinin vazgeçilmezi! İstanbul polisinden çakarlı araçlara denetim

Suç örgütlerinin vazgeçilmezi! İstanbul polisinden çakarlı araçlara denetim
Menzil konvoyundaki çakarlı araçlara ilişkin CHP’li Bakan’dan İçişleri Bakanına çağrı: ‘Devlet görevlilerine ait olabilir, soruşturulsun’

Menzil konvoyundaki çakarlı araçlara ilişkin CHP’li Bakan’dan İçişleri Bakanına çağrı: ‘Devlet görevlilerine ait olabilir, soruşturulsun’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'

Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'
Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı ‘Erkek vücudu bir şaka değil’

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı ‘Erkek vücudu bir şaka değil’
Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan'ın üçüncü defa aday olması anayasal hakkıdır

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan'ın üçüncü defa aday olması anayasal hakkıdır
Kombi kullanımında uzman tavsiyeleri: Tasarruflu ve verimli ısınma yolları

Kombi kullanımında uzman tavsiyeleri: Tasarruflu ve verimli ısınma yolları
İmamoğlu'ndan Kurum'a 'dil sürçmesi' yanıtı: Öyle dil sürçmesi yok ağız dolusu özür dileyecek

İmamoğlu'ndan Kurum'a 'dil sürçmesi' yanıtı: Öyle dil sürçmesi yok ağız dolusu özür dileyecek
Arda Güler, Real Madrid’de attığı ilk gol için “İnanılmazdı” dedi

Arda Güler, Real Madrid’de attığı ilk gol için “İnanılmazdı” dedi
2019'da 'Sana börek yaparım ama oy vermem' demişti: Mahruze Teyze bu kez 'İmamoğlu' dedi

2019'da 'Sana börek yaparım ama oy vermem' demişti: Mahruze Teyze bu kez 'İmamoğlu' dedi
Ramazan ayı mesajları 2024: En yeni, güzel, kısa, anlamlı ve resimli Ramazan mesajları ve ‘Hoş geldin Ramazan’ sözleri

Ramazan ayı mesajları 2024: En yeni, güzel, kısa, anlamlı ve resimli Ramazan mesajları ve ‘Hoş geldin Ramazan’ sözleri