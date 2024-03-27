Sosyal medyada gündem olmuştu: Pendik'te muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza

Pendik Velibaba Mahallesi'nin muhtar adayı Şükrü Aydemir, çakarlı araçlarla konvoyuyla oy istedi. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Pendik Kaymakamlığı konvoydaki usulsüz çakarlı araçlara işlem yapıldığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:06
Sosyal medyada gündem olmuştu: Pendik'te muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza
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Velibaba Mahallesi muhtarı ve aynı zamanda muhtar adayı Şükrü Aydemir, çakarlı araçlarla konvoy yaparak cadde ve sokaklarda dolaştı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Pendik Kaymakamlığı açıklama yaptı.

"PARA CEZASI UYGULANDI, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Yapılan açıklamada, “Sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde, hali hazırda Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir’in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaptığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda; görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.


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