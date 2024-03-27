Muhtar adayından çakarlı araçla seçim çalışması
Pendik'in Velibaba mahallesi muhtar adayı Şükrü Aydemir, çakarlı ve lüks araçlarla seçim çalışması yaptı.
Yerel seçimlere sayılı günler kala, adayların saha çalışmaları sürüyor. İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Velibaba mahallesi muhtar adayı Şükrü Aydemir de seçim çalışmaları için sahaya indi. Aydemir, lüks ve çakarlı araçlarla konvoy yaparak sokak sokak gezdi.
Aracın üstünden yurttaşı selamlayan Aydemir'in çakarlı araç konvoyu dikkat çekti.
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