Çakıl yüklü kamyon, Ergün Penbe'nin babasının barakasının üzerine düştü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yokuşu çıkamayan çakıl yüklü kamyon 30 metre kayıp 7 metre yüksekten eski futbolcu Ergün Penbe'nin babasının barakasının üstüne düştü. Yaralanan sürücü İlyas U. (51) tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Kilimli ilçesinde sahil yolundan Hisararkası Mahallesi'ne giden yolda meydana geldi. İlyas U. idaresindeki çakıl yüklü kamyon, inşaat sahasına seyir halindeyken yokuşta kaymaya başladı. Geri geri yaklaşık 30 metre kayan kamyon, 7 metre yükseklikten bir evin bahçesindeki boş barakanın üstüne düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun kasasında yüklü çakıllar etrafa saçıldı. Kamyondan çıkan sürücü İlyas U., ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Düşen kamyonun altında ezilen barakanın ise eski milli futbolcu ve teknik direktör olan Ergün Penbe'nin babası İsmail Penbe'ye ait olduğu ortaya çıktı.
Ağır tonajlı araçların 08.00 ile 18.00 saatleri arasında, ilçe merkezine girişine izin verilmediği için kamyon sürücüsünün yokuşlu yolu tercih ettiği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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