Çakmak ışığında tekel bayiyi böyle soydu

Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:22

Güncelleme: 08.11.2024 - 10:22

Olay, 31 Ekim’de Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir tekel bayide meydana geldi. Motosikletle ile bölgeye gelen Caner B. (22), tekel bayinin kapısını zorlayarak içeri girdi.

Yakalanmamak için işyerinin ışığını açmayan Caner B., çakmak yaktı. Çakmak ışığı ile işyerinde bulunan toplamda 150 bin TL değerinde içki ve sigarayı çaldı.

Şüpheli daha sonra geldiği motosikleti ile bölgeden ayrıldı. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İşyerinin soyulduğunu fark eden kişi durumu polise bildirdi. Bölgeye Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. İşyerine gelen polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelinin kimliği belirledi. Kimliği belirlenen şüpheli saklandığı evinde yapılan operasyonla yakaladı.

Şüpheli emniyetteki sorgusunda çaldığı ürünleri tanımadığı birisine sattığını belirtti. Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan Caner B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.