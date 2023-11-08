'Çakmak isteme' tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:22

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:44

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Seval Caddesi’nde, M.Y. isimli kişi ile çakmak istediği H.E. ve onun oğlu S.Y. ile İ.M.K. arasında tartışma çıktı.

Alevlenen tartışma üzerine H.E., belinden çıkardığı tabanca ile M.Y.’ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden kurşun sebebiyle yaralanan M.Y., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırganlardan H.E., S.Y. ve İ.M.K. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan saldırganlardan H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.