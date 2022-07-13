Çakmak tüpü 'bomba' gibi patladı: Vücutlarında yanıklar oluştu...

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:05

İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 798 Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, A.D, (18), 12 Temmuz akşamı evde arkadaşları Y.B (19), İ.E (19) ve M.A (18) ile birlikte oturdukları sırada biten çakmağa gaz doldurmak istedi.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Çakma tüpüyle çakmağa gaz doldurdukları esnada bir anda çakmak tüpü patladı. Patlama nedeniyle şahısların bulunduğu odanın pencere camları kırılarak perdesi ise karşı kaldırıma fırlarken, park halindeki bazı araçlar ile evlerde de hasar oluştu.

VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLUŞTU

Patlama ihbarı üzerine adrese itfaiye, ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamada vücutlarında yanıklar oluşan 4 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis patlamanın meydana geldiği bina ve dairede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ile olay yeri inceleme ekibi de sevk edildi.

"CAM KIRIKLARI ÜZERİMİZE GELDİ"

Patlamada aracı hasar gören İlyas Taş, "Balkonda otururken, bir anda patlama oldu ve cam kırıkları üzerimize geldi. İlk olarak yaralıların yardımına koştuk ve çağırdığımız ambulanslarla da yaralıları hastaneye gönderdik" dedi.

Yapılan incelemelerde çakmak tüpünün patlaması sonucu olayın meydana geldiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.