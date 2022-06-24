Mutfak tüplerinin içinden çıkanlar pes dedirtti: 1380 paket....
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir araçtaki mutfak tüplerine saklanan 1380 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bir araçla gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
METAL PARÇA İLE KAPATMIŞLAR
Ekipler, Doğubayazıt-İran kara yolunda durdurdukları ve içerisinde Y.K. ile İ.K'nin bulunduğu hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada, araçta bulunan boş mutfak tüplerinin alt kısmı kesilerek kaçak sigara doldurulduktan sonra metal parçayla kapatıldığı anlaşıldı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Tüplerin altındaki bu metal parçanın polislerce sökülmesiyle 1380 paket kaçak sigara bulundu. Y.K. ile İ.K. hakkında sigara kaçakçılığı suçundan yasal işlem başlatıldı.
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