Çaldığı araçla yakalandı: İçinden 200 çift çalıntı terlik çıktı
Bağcılar'dan hafif ticari araç çalıp, çalıntı plakayla kullanan içine de çaldığı 200 çift terliği dolduran H.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bağcılar'da 20 Ekim Cuma günü hafif ticari bir aracın çalındığı yönünde ihbar alan polisler, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Olay yerinin yakınındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin hafif ticari araca binip gittiğini tespit etti. Söz konusu görüntüleri inceleyen polisler, şüphelinin H.Y. olduğunu belirledi.
Yakalanması için çalışma başlatılan H.Y.'nin, Esenyurt'tan plaka çaldığı, bu plakayla çaldığı aracı kullandığı tespit edildi. Ekipler, olaydan 3 gün sonra Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde belirledikleri adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda H.Y., gözaltına alınırken, çalınan hafif ticari araçta, yine çalıntı olduğu belirlenen 200 çift terlik ele geçirildi.
H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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