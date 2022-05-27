Çaldığı bisikleti 200 liraya satan sanığın 12 yıl hapsi istendi
Ankara'da girdiği apartmanda çaldığı bisikleti 200 liraya satan ve aynı suçtan 9 kaydı bulunan sanığın 12 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, bisiklet hırsızlığından 9 suç kaydı bulunan sanığın son eylemi için "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Mamak Akdere Şehit Celal Sönmez Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden bir yurttaş, merdiven boşluğuna bıraktığı bisikletinin çalındığını bildirdi.
Harekete geçen ekipler, hırsızlık olayının yaşandığı Şehit Cengiz Topel Mahallesi Güllüce Caddesi'ndeki binaya ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde 30 yaşlarında, siyah cerrahi maske takan, üzerinde kahverengi mont, mavi kot pantolon ve gri spor ayakkabı bulunan erkek şüphelinin bisikleti aldığı belirlendi.
BİSİKLET HIRSIZLIĞINDAN 9 SUÇ KAYDI VAR
Ankara genelinde benzer vakanın olup olmadığını araştıran ekipler, aynı fiziksel özellikleri taşıyan bir kişinin, Keçiören'in iki noktasında bisiklet çaldığı gerekçesiyle hakkında adli işlem yapıldığı bilgisine ulaştı. Kimlik tespitini yapan ekipler, Mamak'tan sonra Keçiören'de de hırsızlık yapan kişinin, bisiklet hırsızlığından 9 suç kaydı bulunan Ali Ş. olduğunu belirledi.
200 LİRAYA SATMIŞ
İfadesinde olay tarihinde bir arkadaşına uğradığını, evine döneceği sırada önünden geçtiği apartmanda bisiklet olabileceği düşüncesiyle içeri girdiğini söyleyen sanık, zemin kattaki bisikleti alarak olay yerinden kaçtığını anlattı. Sanık, 2 bin 500 lira değer biçilen bisikleti Ankara Numune Hastanesi önünde karşılaştığı bir şahsa 200 liraya sattığını belirtti.
Ali Ş, savcılık işleminin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "hırsızlık" suçundan tutuklandı. İddianamede, sanığın "hırsızlık" suçunun yanı sıra "konut dokunulmazlığını" da ihlal ettiğine dikkat çekildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Söz konusu suçları işlediğine ilişkin sanığın itirafının yanı sıra güvenlik kamera kayıtlarının da bulunduğu belirtilen iddianamede, bu kapsamda Ali Ş'nin "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" eyleminde ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Sanık Ali Ş, Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinde 18 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
Sanığın, Keçiören'deki hırsızlık eylemlerine ilişkin soruşturmaları devam ediyor.
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