'ATM' hırsızları: 'Banka kartı kopyalayarak' dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
İstanbul'da 10 ATM cihazı üzerinden 2 bin 505 kişinin kartını kopyaladıkları belirlenen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Öte yandan 6 mağdurun da 10 bin 425 lira zarara uğradıkları gerekçesiyle müracaatta bulundukları tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, banka veya kredi kartlarının kopyalanarak dolandırıcılık yapılmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Altayçeşme Mahallesi'ndeki bir banka ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirildiği tespit edildi.
Bankanın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu 2 kişinin ATM'nin yanına gelerek metal bir cihaz yerleştirmeye çalıştığı, kart giriş kısmının zorlandığı görüldü.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin tekrar gelebileceği değerlendirilerek ATM ve çevresini takibe alınan ekipler, 23 Mayıs'ta sabah saatlerinde bankamatik önüne gelen iki kişiyi, görüntülerdeki kişilerin eşkaline uyması üzerine izlemeye başladı.
Ekipler, arızalı ATM'nin önünden ayrılıp Kışlalı Caddesi'nde bir araca binerek uzaklaşmak isteyen E.Ö. (28) ve O.G. (33) ile araç sürücüsü O.K'yi (26) gözaltına aldı.
2 BİN 505 KİŞİNİN KARTINI KOPYALAMIŞLAR
Şüphelilerin üst aramasında iki manyetik kopya kart, araçta da kesici alet ele geçirildi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin farklı tarihlerde çeşitli ilçelerdeki 10 ATM cihazı üzerinden 2 bin 505 kişinin kartlarını kopyaladıkları, 6 mağdurun da 10 bin 425 lira zarara uğradıkları gerekçesiyle müracaatta bulundukları tespit edildi.
"Bilişim yoluyla hırsızlık" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden E.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, O.K. ve O.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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