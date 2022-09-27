Çaldığı ziynet eşyalarını farklı kuyumculara sattı, polisten kaçamadı
Trabzon’un Arsin ilçesinde bir evden çaldığı ziynet eşyalarını farklı kuyumculara satan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Arsin ilçesinin Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Z.D. isimli kişinin evinden 33 gram altın bilezik, 2 adet burma bilezik, 2 adet altın yüzük, 7 adet çeyrek altın ve 1 adet zincire takılı reşat altını çalındı.
Durumu polis ekiplerine bildiren Z.D.’nin şikayeti üzerine inceleme başlatan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çaldığı ziynet eşyalarını çeşitli kuyumcularda toplamda 88 bin TL’ye sattığı tespit edilen H.Y. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şahsın Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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