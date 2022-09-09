500 bin liralık ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı
Gaziantep'te bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde bir adresten 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının M.E.A olduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlının adresinde yapılan aramada ele geçirilen ziynet eşyalarının bir kısmı sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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