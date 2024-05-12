Çaldıkları taksiyle yolcu taşıyan 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çaldıkları taksiyle müşteri taşımaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:30
Çaldıkları taksiyle yolcu taşıyan 2 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir taksinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.O. ve R.Ş. olduğunu belirledi.

TUTUKLANDILAR

Çaldıkları taksiyle Burhan Felek Caddesi'nde yolcu almaları KGYS kamerasınca görüntülenen 2 zanlı yakalandı.

Şüpheliler M.O. ve R.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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