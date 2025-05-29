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Çalık Holding önünde darbedilerek öldürülmüştü: Erol Eğrek’in kızı olay anına ait görüntüleri paylaştı

Çalık Holding önünde darbedilerek öldürülmüştü: Erol Eğrek’in kızı olay anına ait görüntüleri paylaştı

29.05.2025 23:32:00
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Haber Merkezi
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Çalık Holding önünde darbedilerek öldürülmüştü: Erol Eğrek’in kızı olay anına ait görüntüleri paylaştı

Çalık Holding'in eski çalışanı Erol Eğrek, şirket binasının önünde korumalar tarafından darbedilmiş, hastanede hayatını kaybetmişti. Eğrek’in kızı Zehra Eğrek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olay anına ait kamera kayıtlarını paylaştı.

İstanbul'da Çalık Holding'in eski çalışanı Erol Eğrek, tazminatını almak için Şişli'deki holding binası önüne gitmiş ve burada korumalar tarafından darbedilmişti. 

Eğrek, işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileri ile görüşmek istemişti. 49 yaşındaki Erol Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya silahla ateş etmiş, daha sonra korumaların üzerine gelmesi sonucu silahı başına dayamıştı. 

Güvenlik görevlileri ve korumalar tarafından darbedilen Eğrek, hastanede fenalaşarak hayatını kaybetmişti. 

Eğrek’in Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tekstil fabrikasında çalıştığı ve 7 milyon TL değerindeki tazminatını 10 yıl boyunca alamadığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Eğrek'in tazminat davası açıp kazandığı ancak yine de parasını alamadığı da kaydedilmişti. 

Eğrek’in kızı Zehra Eğrek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “vicdanı olan herkese sesleniyorum, unutturmayın” notunu düşerek olay anına ait kamera kayıtlarını paylaştı. 


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