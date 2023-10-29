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Çalılıkların arasında cenin bulunmuştu: 2 kişi tutuklandı

Malatya'da, çalılıkların arasında 6,5 aylık cenin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 09:13
Çalılıkların arasında cenin bulunmuştu: 2 kişi tutuklandı
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Olay, dün saat 04.00 civarı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çevrede bulunan bir kişi çalılıkların arasında cenin gördü ve polise haber verdi. 

Polis aldığı ihbar üzerine bölgeye gittiğinde çalılıklara atılmış yaklaşık 6,5 aylık olduğu belirlenen cenini buldu. Polis ekipleri ceninle ilgili kamera görüntüleri ve parmak izlerinden yola çıkarak tespit ettiği 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden F.D., savcılıktan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.F.U. ile K.S.E. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; M.M. ile H.B.K. ise tutuklandı. Şüphelilerden C.D.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Malatya Cenin tutuklama

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