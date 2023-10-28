Malatya’da çalılıkların arasında 6,5 aylık cenin bulundu

Yayınlanma: 28.10.2023 - 17:21

Güncelleme: 28.10.2023 - 17:21

İddiaya göre, Yazıhan ilçesinde meydana gelen olayda, bölgeye gelen bir kişi tarafından çalılıklar arasına cenin bırakıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede belirtilen noktada 6,5 aylık bir cenin buldu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde ikamet eden F.D. ile sevgilisi H.B.K.’yı gözaltına aldı. Zanlıların ön ifadesi sonrasında hastane çalışanları M.M., K.S.E. ile M.F.U. gözaltına alınırken, bulunan cenin ise adli tıp kurumuna götürüldü.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan zanlılar ise adliyeye sevk edildi.