Çalışan ile emekli eğitimcilerin arasındaki gelir uçurumu iki katına çıktı: Emeklilikten vazgeçtiler

Yayınlanma: 12.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 04:00

Memur maaşlarında ödenecek enflasyon farkı, yüzde 17.55 olarak belirlenirken tüm çalışan memurlara 8 bin 77 TL olarak ödenecek seyyanen zam ise sadece çalışan memurlara verilecek, emeklilere yansımayacak. Böylece emekli olan bir memurun maaşı neredeyse yarı yarıya düşecek.

Ekonomik nedenlerle öğretmenlerin emekli olamayacağına dikkat çeken Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Kamu emekçisini sosyal yardımla desteklenebilir hale getirdiler. Bu verilen seyyanen zam, hem ilerideki maaşlara hem de emekliliğe yansımayacak. Devlet, memurlarını açlık ve sefalete mahkûm etmiş durumda” dedi.

'ÇOCUK OKUTAMAYACAKLAR'

Çalışan memurların aldıkları ücretlerle kendilerine ev, yazlık, araba alamadığına dikkat çeken Özbay, “Zaten emeğiyle bir şey alamamış bu insanlar. Şimdi bir de emekli olurda yarı yarıya maaşı düşerse nasıl yaşamını sürdürecek. Kirasını ödeyemeyecek. Üniversitede çocuğu varsa okutamayacak. Çalışan memurunu bile ek iş yapmaya mahkûm eden bu anlayış, emeklilik sürecinde insanları 2 kat daha fazla çalışmaya mahkûm edip emekli olamaz duruma getirdi” diye konuştu. Emekliyle çalışan arasındaki fark bu kadar açıldıktan sonra yorulmuş olan ve emekliliği düşünen birçok insanın emeklilikten vazgeçtiğinin altını çizen Özbay, “Bu durum atama bekleyen öğretmenlerin de atanamaması durumunu yaratacak. İnsanlar emekli olmadığı sürece sisteme yeni öğretmen dahil edilmeyecek” ifadelerini kullandı. Özbay, “Şu anda 600 bin atamayı bekleyen öğretmen var. Artık eğitim fakültesi dışında birçok fakülteye de pedogojik formasyon adı altında öğretmenlik hakkı vereceklerini de duyurdular. Bir umut tacirliği daha yaptılar. Mezun olan öğretmen adaylarını düşündüğümüzde 1 milyona yaklaşacak bir sayıdan bahsediyoruz” dedi.

