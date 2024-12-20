Çalışanın verdiği böbrekle hayata tutunmuştu... İş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti!

Bir çalışanından geçen yıl nakledilen böbrekle hayata tutunan mobilya sektörünün tanınmış ismi Fatih Kıral, yaşamını yitirdi. Kıral'ın nakil sonrası böbreği iflas etmişti.

Çalışanın verdiği böbrekle hayata tutunmuştu... İş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 08:33

Mobilya sektörünün tanınmış ismi Fatih Kıral, bugün hayatını kaybetti.

BÖBREĞİ İFLAS ETMİŞTİ!

2023 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle bir çalışanının verdiği böbrek ile hayata tutunan Kıral, geçen günlerde tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Nakledilen böbreğin de iflas etmesi sonucu diyalize bağlanan Fatih Kıral, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sağlık mücadelesi son bulan Kıral, bugün hayata veda etti.


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