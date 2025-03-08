Çalışma ruhsatı askıya alındı: İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksiciye ceza
Fatih'te yolcusundan fazla ücret talep eden taksi şoförüne 11 bin 434 lira idari para cezası verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 6 Mart'ta Ankara Caddesi'nde bir taksi şoförünün yolcusundan fazla ücret talep ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücü C.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanununa göre 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.
3 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Ayrıca, 34 TFC 53 plakalı taksi, çalışma ruhsatı askıya alınarak 3 gün süreyle trafikten men edildi.
Etiketler: #taksi #Taksi Şoförü
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