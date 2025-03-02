Yayınlanma: 02.03.2025 - 20:35

Güncelleme: 02.03.2025 - 20:35

IBB bursunun iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. İlk taksit ödemelerinin tamamlanması ardından gözler 2. taksit ödemelerine çevrildi. Peki, IBB burs ödemeleri yattı mı? IBB bursu 2 taksit ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

IBB BURSU 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl, ikinci taksit ödemeleri şubat ayında yapılmıştı. Bu yıl da ikinci taksit ödemelerinin şubat veya mart aylarında yapılması bekleniyor. Kesin ödeme tarihi belirlendiğinde, IBB resmi kanallar aracılığıyla açıklama yapılacak.

Ayrıca burs almaya hak kazanan öğrenciler, IBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

IBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında belirttikleri banka hesaplarına yatırılacak.

IBB BURSU NE KADAR?

2024-2025 eğitim öğretim yılında IBB burs ücreti 15.000 TL olarak belirlendi. Bu yıl, 100 bin öğrenciye toplam 15.000 TL, 7.500 TL'lik iki taksit halinde ödenecek.