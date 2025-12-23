Çalışma sırasında yol çöktü: Devrilen kepçenin operatörü yaralandı

Kaza, Nizip ilçesi Yeşilevler Mahallesi Söğütlü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Cesim T. idaresindeki Nizip Belediyesi’ne ait kepçe, yol çalışması yaparken çökme meydana geldi.

Çökme sonrası kontrolden çıkan kepçe devrildi, operatör Cesim T. ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.