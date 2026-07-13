Çalışma umuduyla Asya’dan gelen işçiler İzmir’de rehin kaldı

Kruvaziyer turizminin tanınan markalarından Vedat Uğurlu’nun sahibi olduğu Miray Gemicilik İşletme ve Personel Tic. Ltd. (Miray Cruises) şirketine ait 800 yolcu kapasiteli lüks yolcu gemisi M/V Gemini’ye, borçlu olduğu Denizbank tarafından haciz konuldu. Bahama bayrağından düşen ve klas kuruluşu Bureau Veritas tarafından klastan çıkarılan gemi, Yunanistan’ın Karistos Limanı’nda tutuklandı. Gemi içinde maaşlarını alamayan 5’i Türk 25 mürettebat da yakıt ve kumanyanın bitmesiyle gemiyi terk ederken, asıl skandal İzmir’de yaşandı.

M/V Gemini adlı gemi 6 Şubat depremlerinin ardından İskenderun'daki Tosyalı Limanı'na yanaşarak yaklaşık 1400 depremzedeyi konuk etmişti.

LÜKS GEMİDE ÇALIŞMA HAYALİ BASMANE’DE BİTTİ

Miray Cruises, yeni sezon öncesi otel ve servis hizmetlerinde çalıştırmak üzere Nisan ayında Endonezya'daki bir şirket üzerinden, yaşları 22 ile 30 arasında değişen 45’i kadın toplam 115 Güneydoğu Asyalı personeli istihdam etti. 17 Nisan'da Jakarta'dan İstanbul'a, oradan da otobüslerle Çeşme'ye getirilen işçiler, lüks gemiye binmeyi beklerken İzmir’in Basmane semtindeki 4 farklı otele dağıtıldı. Sözleşmeleri Nisan ayında başlamasına rağmen tam 3 aydır tek kuruş alamayan 115 işçi, günde iki öğün yemek ve suyla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Otel yönetimleri de paralarını tahsil edebilmek için işçilerin pasaportlarına el koydu.

Miray Cruises şirketinin işçilerle yaptığı sözleşme

BÜYÜKELÇİLİK DE DÖNÜŞ YAPMADI

Aylık maaşları 1000-1400 dolar arasında değişen ve toplamda 400 bin doları (yaklaşık 14 milyon TL) bulan alacaklarını isteyen işçilere, şirket yetkilileri olumlu bir yanıt vermezken sadece dönüş için bilet ayarlanacağını bildirdi. Cumhuriyet’e konuşan işçiler; aylardır bekletildiklerini ve gemide 6 ay çalışacaklarına dair sözleşme imzaladıklarını söyledi. 17 Nisan’da İzmir’e geldiklerini ve hiç ücret almadıkları için kendi birikimlerini de harcadıklarını belirten Endonezyalı işçiler, şirketin bazı arkadaşları için bilet düzenlediğini, onları uçuştan 2 gün önce otelden çıkararak İstanbul Havalimanı'na yolladığını aktardı. Giden arkadaşlarına hiçbir ödeme yapılmadığını vurgulayan işçiler, Türkiye'deki Endonezya Büyükelçiliği'ne ve Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu'na (ITF) defalarca ihbarda bulunduklarını ancak hiçbir kurumun geri dönüş yapmadığını ifade etti.

Basmane'deki otellerde kalan Endonezya işçilerinden bir kaçı

SİSTEM HÂLÂ AÇIK

Yaşanan bu devasa operasyonel çöküş sonrası ulaşmaya çalıştığımız Miray Cruises firması yetkilileri konu hakkında açıklama yapmadı. İnternet sitesi üzerinden M/V Gemini isimli hacizli gemi için hâlâ yeni tur rezervasyonları almaya ve binlerce liralık bilet satmaya devam eden şirket, 9-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında aynı gemide düzenleneceği vaadiyle bilet sattığı "Cruiselectrofest" organizasyonunun gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. İptal sonrası yüzlerce yurttaş internet üzerinden şikayetlerde bulunarak, bilet iadesi için yaptıkları başvurulara şirketten geri dönüş alamadıklarını ve hakları için yargıya gideceklerini bildirdi.