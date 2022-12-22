Çalıştığı sitedeki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen havuz görevlisi tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı sitedeki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunan havuz görevlisi A.G., tutuklandı.

AA
22 Aralık 2022 Perşembe, 22:30
Çalıştığı sitedeki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen havuz görevlisi tutuklandı
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Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki bir sitede çalışan havuz görevlisi A.G'nin, 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Söz konusu çocukların ifadelerine başvurulması ve aileleriyle görüşülmesinin ardından şüpheli A.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.G., nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasından tutuklandı. 


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