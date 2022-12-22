Çalıştığı sitedeki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen havuz görevlisi tutuklandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı sitedeki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunan havuz görevlisi A.G., tutuklandı.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki bir sitede çalışan havuz görevlisi A.G'nin, 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Söz konusu çocukların ifadelerine başvurulması ve aileleriyle görüşülmesinin ardından şüpheli A.G. polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.G., nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasından tutuklandı.
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