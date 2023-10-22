Çalıştıkları işyerini soydular: 5 kişi tutuklandı
Gaziantep’in Nurdağı ve çevre ilçelerde bulunan çalıştıkları su kuyusunun cihazlarını sökerek çalan 6 kişiden 5’i tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nurdağı, Sakçagözü Jandarma Karakolu ekipleri bir yılı aşkın süredir hırsızlık yaptıkları şüphesi üzerine takip ettikleri Hilmi A.(23), İdris T.(32) Metin B.(40), Ökkeş K.(42) ve Yunus K.(42) isimli kişileri yakaladı.
Çalıştıkları işyerine ait su depolarının kablo, su motoru, jeneratörler, İnvenertır cihazı ve vanaların çaldıkları ve sattıkları tespit edilen 6 kişiden 5’i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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