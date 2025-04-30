Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde çocuk istismarı skandalı!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 13:22

Güncelleme: 30.04.2025 - 17:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz" diyerek açılışını müjdeliği Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde 9 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuğun istismara maruz kaldığı iddia edildi. Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen, aralarında temizlik, sağlık görevlisi ve doktorların olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yönetimi, 6 Nisan’dan bu yana bakanlık, savcılık ve emniyetin müdahil olduğu büyük bir istismar krizinin ortasında. Sözcü’den Hazar Dost’un haberine göre 9 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk, 19 Mart’ta zatürre teşhisiyle çocuk cerrahisi servisine yatırıldı. Tedaviye yanıt vermeyen çocuk, 30 Mart’ta solunum cihazına bağlandı. 7 Nisan’da dokuz yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle istismar edildiği anlaşıldı.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Savcılık, kameraları incelemeye aldı. Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen, aralarında temizlik, sağlık görevlisi ve doktorların olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı. Kendini ifade edemeyen çocuk, makineye bağlı nefes alırken yaşananlardan haberdar bile değildi.

Çam ve Sakura’nın üst düzey yöneticileri ise Sözcü’ye yaptıkları açıklamada olayı Sağlık Bakanlığı’na tüm ayrıntılarıyla bildirdiklerini belirterek, “Yüksek ihtimalle hastanemizde yaşanan bir istismar olayı. Fakat sonuç adli tıp raporunun ardından ortaya çıkacak” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İLGİNÇ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanlığı ise açıklamalarında çelişkili ifadeler kullandı. Bakanlık, çocuğun annesinin üvey olduğunu ve istismarın hastane dışında yaşanmış olabileceğini öne sürdü. Ayrıca, genital bölgedeki zararın sondadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

İstismar bulguları ilk tespit edildiğinde acil müdahale yapılmaması ve doktorların geç müdahalesi, sürecin yönetimiyle ilgili eleştirileri artırdı. Hastane ve yetkililer, soruşturmayı dikkatle takip edeceklerini açıkladı.

ÇAM SAKURA’DA SKANDALLAR BİTMİYOR!

Erdoğan’a göre, şehir hastaneleri Türkiye’nin sağlık sisteminde gerçekleştirdiği dönüşümün bir simgesi. Erdoğan, bu hastanelerin, son teknolojiyle donatılmış, geniş kapasiteli ve modern sağlık hizmetleri sunduğunu savunuyor. Ancak kamu-özel sektör işbirliği modeli olan şehir hastanelerindeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce de aynı hastane için “Nükleer sızıntı” iddiaları da gündeme gelmişti. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi F Blok’ta (Onkoloji Hastanesinde) nükleer sızıntı meydana gelmesi bir sağlık emekçisinin hastane yönetimine dilekçe vermesi ve bunun basına yansıması ile ortaya çıkmıştı.

Ayrıca daha önce; İstanbul Tabip Odası, Çam Sakura’da, hastane başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit'in, odasında silah ruhsatı almak isteyen kişilere özel sağlık raporu düzenlemeye çalıştığı iddialarını gündeme getirmişti. İTO, bu davranışın tıbbi etik ve iyi hekimlik uygulamalarıyla bağdaşmadığını belirterek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıklamıştı.

Tomografi çekimlerinde kullanılan kontrastlı maddenin Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi’nde (HBYS) olduğu ama hastane deposunda bulunmadığı iddia edildi. TBMM gündemine de taşınan iddianın perde arkası, milyonlarca liralık kamu zararını ortaya koymuştu.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli bir personel, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’ye ulaşarak yaşananları anlatmış; vurgunun “Toplam 15 milyon TL’ye vardığı”nı söylemişti.