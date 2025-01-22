Cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Adana’da 13. kattaki evinin camını silen bir kadın aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:57

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 13’üncü kattaki evinin penceresini silen Emel Atapek (53) dengesini kaybedince aşağı düştü. Kadının aşağı düştüğünü gören apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emel Atapek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Atapek’in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Adana #hayatını kaybetti

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