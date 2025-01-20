Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Dron ile yoğun duman ve alevler görüntülenirken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:13

Edinilen bilgiye göre, yangın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı.

Yangını gören çalışanlar durumu 112’ye haber verdi.

İhbarın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

TOMA’ların da destek verdiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yoğun alev ve dumanların çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Etiketler: #Adana Büyükşehir Belediyesi #Yangın #fabrika

İlgili Haberler

Yangınlar artık daha yakın

Yangınlar artık daha yakın
Ataşehir'de otelde yangın faciası: Ölenlerden 2'sinin kimliği belli oldu

Ataşehir'de otelde yangın faciası: Ölenlerden 2'sinin kimliği belli oldu
Yangında canlarını hiçe sayıp, sosyal medyadan yayın yaptılar

Yangında canlarını hiçe sayıp, sosyal medyadan yayın yaptılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler