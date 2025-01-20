Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın!
Adana’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Dron ile yoğun duman ve alevler görüntülenirken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, yangın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı.
Yangını gören çalışanlar durumu 112’ye haber verdi.
İhbarın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.
TOMA’ların da destek verdiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yoğun alev ve dumanların çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: #Adana Büyükşehir Belediyesi #Yangın #fabrika
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