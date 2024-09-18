Cama ayağı sıkışan kedi kurtarıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde yarı açık pencerede sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cama ayağı sıkışan kedi kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:24

Cumhuriyet Meydanı Uncular Geçidi Sokak’ta 2 katlı kullanılmayan binanın 2. katında yarı açık pencerede bir kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ayağı sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenle kedinin bulunduğu yere çıkan itfaiye eri, kediyi kurtararak aşağı indirdi. Bir kutuya konulan kedi ayağının tedavisi yapılmak üzere götürüldü.


Etiketler: #Samsun

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