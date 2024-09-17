Manisa'da vahşet: Bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bacakları kesilmiş kedi cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki acil sağlık hizmetleri istasyonunun bahçesinde bacakları kesik halde kedi cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hayvan Durum İzleme Şube Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Veteriner incelemesinde, kedinin 4 bacağının kesici aletle eklem yerlerinden kesildiği belirlendi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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