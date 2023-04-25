Çambükü köylüleri kazandı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 19:12

Güncelleme: 25.04.2023 - 19:12

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyüne yapılmak istenen organize sanayi bölgesine (OSB) karşı direnen köylüler kazandı. Samsun 3.Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararla proje kesin olarak iptal edildi, itiraz yolu ise kapandı.



“Adalet yerini buldu” diyen Çambükü Köyü Avukatı Mehmet Celep, “OSB iptal davası bizim ana davamızdı. Köyün arazisinin yaklaşık yüzde seksenini kapsayan OSB kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Köyün ekip biçtiği arazinin tarla ve mera vasfı iptal edilmiş, köyün arazisinin yüzde sekseni OSB yapılması için köylünün elinden alınmıştı. Buranın mera ve tarla vasfı değiştirilerek arazi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devri yapılmış ve bakanlık da buraya OSB yapılması için gereken işlemleri başlatmıştı. Mahkeme bölgenin birinci dereceden tarım alanı olduğunu, alternatif OSB alanları araştırılması gerektiğini, Amasya’da bulunan mevcut OSB’lerin genişletilme durumlarının olabileceğine vurgu yaptığı kararında tam da beklediğimiz kararı verdi. Bölge İdare Mahkemesi işini layıkıyla yaptı. Köyde şu an kutlama var, bayram havası var.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Amasya’nın Taşova İlçesine bağlı Çambükü Köyü’nün tarım arazisine geçen aylarda OSB yapılması kararı verilmiş, köylülerin ekili arazileri, ceviz ve elma ağaçlarının bulunduğu tarlalar dozerlerce sökülmüştü. Köylüler ise bu duruma direnmiş, jandarma köylülere güç uygulamış, birçok kişi yaralanmıştı. Köylülerin bu mücadelesi ise ülke gündeminde yerini almıştı.