Cami avlusunda cinayet: Arkadaşı tarafından öldürüldü!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde cami avlusunda arkadaşı İbrahim G. (35) tarafından bıçaklanan Feyzullah Demir (36) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 13:03
Cami avlusunda cinayet: Arkadaşı tarafından öldürüldü!
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Pazarcılık yapan ve hafif derecede otizmli olan Feyzullah Demir, ilçede berberlik yapan arkadaşı İbrahim G. ile bugün sabah namazı için Çarşı Merkez Camisi'ne geldi.

Namazın ardından iki arkadaş cami avlusunda tekrar buluştu. Bu sırada İbrahim G., yanındaki bıçakla arkadaşı Demir'e bilinmeyen nedenle saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayın ardından bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen İbrahim G.'yi gözaltına aldı.

İbrahim G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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