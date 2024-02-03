Tuvalette tartıştığı kişiyi boynundan bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki bir genç, umumi tuvalette tartıştığı adamı boyun ve belinden bıçaklayarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 22:02
Tuvalette tartıştığı kişiyi boynundan bıçaklayarak öldürdü
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Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.K. (17) isimli genç umuma açık tuvalette karşılaştığı E.C. (48) ile henüz belirlenemeyen bir sebepten tartıştı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, cebinden çıkardığı bıçakla E.C.'yi boyun ve belinden bıçaklayarak kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan E.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan M.A.K.'yı olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki bir tarla içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


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