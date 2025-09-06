Cami bahçesinde dehşet saçtı... Bıçakla saldırdı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi 747. Sokak’ta bıçaklı bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; P.K ile E.T arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüşürken, E.K. baldır ve kalça bölgesinden 3 kez bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan P.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.