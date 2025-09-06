Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cami bahçesinde dehşet saçtı... Bıçakla saldırdı!

Cami bahçesinde dehşet saçtı... Bıçakla saldırdı!

6.09.2025 08:55:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Cami bahçesinde dehşet saçtı... Bıçakla saldırdı!

Kayseri’de bir şahıs, cami bahçesinde tartıştığı kişiyi baldırından ve kalçasından 3 kez bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan kişi ise, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi 747. Sokak’ta bıçaklı bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; P.K ile E.T arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüşürken, E.K. baldır ve kalça bölgesinden 3 kez bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan P.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Kayseri #Cami #bıçaklı saldırı

İlgili Haberler

Diyarbakır'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Akaryakıt istasyonunda yumruklu ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
Akaryakıt istasyonunda yumruklu ve bıçaklı kavga: 4 yaralı Düzce'de bir akaryakıt istasyonunda çıkan yumruklu, bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralı da saldırgan da kaçtı
Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralı da saldırgan da kaçtı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Bıçaklı saldırgan ve yaralı şahıs olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.