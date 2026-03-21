Cami içerisinde yarı çıplak video çekmişti: Gözaltına alındı

21.03.2026 13:54:00
İHA
Bursa'da bir camide yarı çıplak video çekerek TikTok'ta içerik üreten 17 yaşındaki Emircan Y. gözaltına alındı. Emircan Y. ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Bursa İnegöl'de bir içerik üreticisi, cami içerisinde yarı çıplak video çekerek TikTok uygulamasında paylaştı. Paylaşımın tepki çekmesinin ardından, görüntülerde yer alan kişinin 17 yaşındaki Emircan Y. olduğu öğrenildi

Bunun üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, Emircan Y'yi gözaltına aldı.

"FARKINDA OLMADIM"

Gözaltına alınan Emircan Y'nin ifadesinde, "Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım" dediği aktarıldı.

Emircan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

