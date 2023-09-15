Camide alkol paylaşımına gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya camide alkollü fotoğraf paylaşan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Sosyal medyada camide alkol kullandığı fotoğrafı paylaşıp ve “3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazdığı iddia edilen kişi yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gözaltıyı sosyal medya hesabından duyurdu:
“Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ‘’3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs #İstanbul’da Emniyet Mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.”
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