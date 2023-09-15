Camide alkol paylaşımına gözaltı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 23:30

Güncelleme: 15.09.2023 - 23:30

Sosyal medyada camide alkol kullandığı fotoğrafı paylaşıp ve “3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazdığı iddia edilen kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gözaltıyı sosyal medya hesabından duyurdu:

“Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ‘’3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs #İstanbul’da Emniyet Mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.”