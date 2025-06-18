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Camide elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı!

Camide elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı!

18.06.2025 14:12:00
Güncellenme:
DHA
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Camide elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı!

Diyarbakır'da girdiği inşaat halindeki camide elektrik akımına kapılıp düşen 10 yaşındaki Hasan Gülçer, hayatını kaybetti.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Yarımkaş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; inşaat halindeki camiye giren Hasan Gülçer (10), burada elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gülçer, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasan Gülçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yarımkaş Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


İlgili Konular: #Çocuk #diyarbakır #Cami #elektrik

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