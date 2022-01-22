Camide kadının ‘açız’ çığlığı

22 Ocak 2022 Cumartesi, 05:00

Ulu Cami’ye dün cuma namazı öncesi verilen vaaz sırasında içeriye giren Z.D, “Burada dünya kadar emekli var ve biz açız” diye bağırmaya başladı.

Camiler arası merkezi sistemden iletilen vaaz ile birlikte kadının sesi Ulu Cami’ye bağlı olan tüm camilerde cemaat tarafından duyuldu. Ardından da Z.D., camiden çıkıp gitti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Polis, cemaatin ihbarı üzerine kadını gözaltına aldı. İfadesi alınan Z.D ile ilgili olarak Burdur Valiliği yaptığı yazılı açıklamada kadının alkollü olduğunu söyledi.