Camide mezuniyet programı: Tıp mezuniyetinde vaazlı tören

Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler için camide mezuniyet programı düzenlendi. Programa çocuk yaşta evliliği meşru gösteren açıklamalarıyla tepki çeken ilahiyatçı Nurettin Yıldız ile “CHP’ye düşmanlık Allah’ın huzuruna götürebilecek en büyük amel” diyen ve kadın voleybolcuları hedef alan açıklamalar yapan ilahiyatçı İhsan Şenocak da katıldı.

Üniversitelerde eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle mezuniyet törenleri gerçekleşiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler için de Gülhane Cami’nde bir program gerçekleştirildi. Çocuk yaşta evliliği meşru gören ilahiyatçı Nurettin Yıldız da Gülhane Tıp Fakültesi’nden mezun olan hekimlerle burada, “Mezuniyet Duası” ismi verilen program kapsamında bir araya geldi. Çocuk yaşta evliliğe ilişkin düşünceleri nedeniyle tepkilerin hedefindeki isim olan Yıldız, mezun olan hekimlerle ‘Büyük ufuklara yürümenin önemi’ hakkında konuştuklarını belirtti. Camideki mezuniyet programına bir başka ilahiyatçı İhsan Şenocak da katıldı. Şenocak, mezun hekimlerle “Doktorun ilmi, tevazusu, hastanın mahremiyetine sadakati, hasbiliği, insana hizmeti ibadet telakki etmesi” konularında sohbet ettiklerini ifade etti.

‘CHP’YE DÜŞMANLIK EN BÜYÜK AMEL’ DEDİ

Şenocak 2023 yılının mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden 1 ay önce yaptığı açıklamalarla CHP’yi hedef almıştı. Şenocak, seçim öncesinde CHP hakkında, “Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır. Bir Müslüman olarak CHP'ye karşı duruşumdan iftihar ediyorum. Dinime, imanıma, bütün mukaddesatıma kast eden CHP'ye karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir” ifadelerini kullanmıştı.

KADIN VOLEYBOLCULARI HEDEF ALDI

Şenocak, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı da hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. 2021 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen olimpiyatlarda ilk maçında Çin’i 3-0 ile geçen filenin sultanlarının galibiyeti sonrasında Şenocak, “İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın; sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin!" paylaşımıyla tepkileri üzerine toplamıştı.