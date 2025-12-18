Camide müfredat konuşuldu, okul bahçesine silah ve tank sokuldu: Eğitimde Türkiye Yüzyılı

Adıyaman’da öğrencilerin de içinde bulunduğu üç etkinlik dikkat çekti. İlki, din görevlilerinin okullara girmesini sağlayan ÇEDES programı kapsamında yapıldı. ‘Gençlik Buluşması’ adı altında öğrenciler kentteki Meydan Cami'sinde bir araya getirildi. Camide, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öneminin konuşulduğu’ duyuruldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlendiği açıklanan bir başka etkinlik ise Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi. Okulda düzenlenen ‘12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ kapsamında ‘Yerli üretim, güçlü gelecek’ sloganı adı altında öğrencilere yönelik ‘silah sergisi’ yapıldı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu anları ‘Mehter Marşı’ eşliğinde, kendi resmî sosyal medya hesabında paylaştı. Kentteki başka bir okul olan TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde de öğrencilere zırhlı araçların tanıtımı yapıldı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay etkinlikleri gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘ÇEDES’LE KAMUSAL EĞİTİM DİNSELLEŞTİRİLDİ’

Öğrencilerin; ‘eğitim’ adı altında cami avlusunda hizaya sokulduğunu ve ‘Yerli Malı Haftası’ denilerek silahların sergilendiği masaların önünde dolaştırıldığını ifade eden Özbay, “Bu çocuklara ne öğretiliyor, hangi değerler normalleştiriliyor? ÇEDES adı altında yürütülen uygulamalar, çocukların eğitimi değil; kamusal eğitimin sistematik biçimde dinselleştirilmesidir. Devlet okullarında okuyan öğrencilerin camilere götürülmesi, 'maneviyat' gibi süslü kelimelerle gizlenmeye çalışılsa da, laik eğitime açık bir müdahaledir. Devletin görevi çocuklara dini telkin vermek değil; bilimsel, eleştirel ve özgür düşünceyi öğretmektir. İnanç eğitimi ailelerin tercihidir, devletin değil. Bu yaklaşım, toplumun inanç bakımından tek tip olduğu varsayımına dayanmakta; yurttaşların farklı inançlara sahip olabileceği, inanç düzeylerinin ve yaşam tercihlerinin aynı olmayacağı gerçeğini yok saymaktadır. Kamusal eğitim, belirli bir inancı ya da inanç pratiğini esas alamaz; tüm çocuklar için eşit, tarafsız ve özgür bir alan olmak zorundadır” dedi.

‘SİLAHLA ÖZDEŞLEŞTİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ’

Okulların, okul olmaktan çıkarıldığını belirten Özbay, “İl ve ilçe milli eğitim yöneticilerinin camilerde adeta vaaz verir hâle gelmesi, eğitim yöneticiliği ile dini yönlendirme arasındaki sınırın bilinçli biçimde ortadan kaldırıldığını göstermektedir. Camilerde dronlarla çekilen görüntülerin ‘eğitim faaliyeti’ gibi sunulması, inançların pedagojik değil, siyasi bir araç hâline getirildiğinin açık göstergesidir. Aynı yaklaşım, Yerli Malı Haftası uygulamalarında da karşımıza çıkmaktadır. Çocuklara üretimi, emeği ve ekonomiyi öğretmesi gereken bir etkinliğin silahlarla özdeşleştirilmesi kabul edilemez. Yerli üretim; tarımdır, bilimdir, teknolojidir, emektir, yaşamdır. Silah değildir. Bu görüntülerin, tarihsel çağrışımlar eşliğinde Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmî sosyal medya hesaplarından paylaşılması; pedagojik ilkelerin, kamusal sorumluluğun ve devlet ciddiyetinin nasıl aşındırıldığını göstermektedir. Silahların çocuklara ‘eğitim’ başlığı altında sunulması, pedagojik değil; çocukların üstün yararını hiçe sayan tehlikeli bir sorumsuzluktur” diye konuştu.

‘EĞİTİM KORKUYLA DEĞİL ÖZGÜRLÜKLE YAPILIR’

Bu tarz uygulamaların; çocukların farklılıklarını yok saydığını, tek tip bir inanç ve kimlik anlayışını normalleştirdiğini söyleyen Özbay, “Eğitim kurumları, çocukları herhangi bir dini ya da ideolojik projenin parçası hâline getiremez. Okullar propaganda alanlarına dönüştürülemez. Devletin sorumluluğu; öğrencileri belirli bir kalıba sokmak değil, onların zihinsel, duygusal ve psikolojik gelişimlerini koruyarak özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. ÇEDES Projesi bir eğitim faaliyeti değil; itaat kültürü üretme, sorgulamayan bireyler yetiştirme ve kamusal eğitimi dönüştürme girişimidir. Bu yaklaşım ne çağdaştır ne de çocukların yararınadır. ÇEDES, pedagojik bir cinayettir. Eğitim; korkuyla, dogmayla ve dayatmayla değil; akılla, bilimle ve özgürlükle yapılır. Çocuklar sizin propaganda alanınız değildir” ifadelerini kullandı.