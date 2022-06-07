'Camide müzik yayını'nda yargıdan çifte standart: Müzik çalan serbest, paylaşım yapan yargılanıyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde 25 Mayıs'ta 4 camiden müzik yayını yapan F.G. isimlik elektrik teknisyeni, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kentte 2020 yılının mayıs ayında 62 caminin hoparlörlerinden “Bella Ciao” marşı çalınmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak müftülüğü göreve çağıran CHP'li Banu Özdemir ise 2 yıldır yargılanıyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinin Ayrancılar Mahallesi'ndeki 25 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında 4 camiden, Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' şarkısı çalındı. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, müzik yayınını yapan kişinin F.G. isimli bir elektrik teknisyeni olduğu belirlendi. F.G., müzik yayını yaptıktan 2 gün sonra gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Torbalı'da yaşanan olay, akıllara İzmir'de 2020 yılı mayıs ayında yaşanan benzer bir olayı getirdi.
MÜZİK ÇALAN YAKALANAMADI, PAYLAŞIM YAPAN HÂLÂ YARGILANIYOR
İzmir'de 2020'de yılının mayıs ayında 62 caminin hoparlörlerinden “Bella Cİao” marşı çalındı. Bu olayda caminin müzik ses sistemini ele geçirenler yakalanamadı ancak konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müftülüğü göreve çağıran CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında soruşturma başlatıldı. Özdemir gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açıldı. 2020 yılının aralık ayında görülen karar duruşmasında 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.
Mahkeme savcısı, bu kararı istinafa taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi, 'eksik soruşturma ve inceleme olduğu' gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.
BANU ÖZDEMİR, YENİDEN YARGIÇ KARŞISINA ÇIKACAK
Dosyanın yeniden değerlendirilmesi belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması ve bağlantı varsa birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği belirtildi.
Bozma kararıyla dosya yeniden İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Banu Özdemir, 9 Haziran Perşembe günü 10:15'te hakim karşısına çıkacak.
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